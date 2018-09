vol entre plaine et montagne

Très bon vol en planeur à l'aérodrome de Saint Girons où, malgré une brise de pente un peu molle, on a quand même pu trouver quelques ascendances. La visibilité était excellente, on pouvait distinguer sans peine la ville de Toulouse et la Montagne Noire. Les hauts sommets étaient coiffés par des cumulus.

Vue sur la ville de Saint Girons.