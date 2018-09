Un équinoxe dans le vent

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

VR330,D730

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/8.4

Focale 4.87 mm

ISO 80

Programme Créatif

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

Temps très venté surtout dans l'après-midi (rafales jusqu'à 60 ou 70 km/h en cours), douceur matinale, 18°C environ au levant après un front chaud ayant laissé quelques pluies faibles hier soir. En journée temps sec mais nuageux, quelques très belles éclaircies vers midi et en début d'après-midi, flux de sud ouest chaud (maxi 25°C) et ressenti chaud malgré les bourrasques. Ciel plus couvert après 15h mais la pluie n'arrivera qu'après 18h, coups de vent et orage vers 19h, avec averse violente. Ciel très sombre amenant la nuit avant l'heure ("nuit" à 19h alors que le soleil se couche vers 19h20. Equinoxe la nuit passée à 3h54 heure officielle). Par la suite, la pluie se calme mais reste intermittente. Quelques éclaircies vers 21h (étoiles parfois visibles puis clair de lune) mais averses résiduelles encore possibles. L'ex-ouragan Florence (il s'agit de lui) alimenté par un contraste entre une remontée d'air chaud et une descente d'air sec et frais, a surtout frappé la France du Nord après avoir sévi sur l'est des Etats Unis la semaine dernière et rejoint le flux d'ouest.

Chute de température au passage du front orageux, de 24 à 15°C, 12°C vers 23h.

Photo : Strasbourg Neuhof (entre la rue de la Ganzau et le collège Stockfeld, vue vers Neuhof village)