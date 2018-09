Cisaillements d'altitude

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 64

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.374(C432)

GPS 43.29°N, 5.37°E

Altitude GPS 0m

Alors que le Mistral, vigoureux ce matin, n'est plus que modéré sur Marseille en cette fin de journée, le déplacement des différentes couches de nuages élevés trahit un cisaillement des vents à l'échelle régionale.



En effet, si le flux est encore de NO au niveau du sol, ainsi qu'en haute altitude avec les cirrus, les altocumulus, plus sombres car déjà à l'ombre, remontent en sens inverse du SE, depuis la Méditerranée.

C'est aussi la raison pour laquelle, dans le département voisin du Vaucluse, à près de 2000m, notre station du sommet du mont Ventoux indique un vent faible de SE, alors que, simultanément, le mistral souffle encore avec vigueur à quelques kilomètres le long du Rhône, au niveau du sol comme par exemple à Orange.