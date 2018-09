Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les premiers frimas de l'automne sont là, on relève des gelées dans les trous à froids du nord de la France (Mourmelon par exemple). Ici on relève une mini de 8 °C à Blagnac et 5.6 °C à l'ENM.

Pas un nuages dans le ciel et une belle visi sur les Pyrénées (et sur cette grue qui n'était pas là la saison dernière)