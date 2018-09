Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 40

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 38m

Nuit limpide,clair et calme (nuit donc radiative) nous imposant de vrais frimas automnaux au lever du jour avec une temperature minimale de seulement 1 degrés,le gel n'était pas loin ce matin,d'ailleurs sur les quelques surfaces froides les plus exposées à ce dernier,un tout petit de gelée blanche fut observée,mais à peine visible et vraiment très localisée.C'est néanmoins la temperature/la nuit la plus froide (provisoirement,bien entendu!) depuis le début de la saison.Hier,déjà le debut de matinée fut très frais avec une temperature minimale d'à peine 2 degrés mais pas de gelée blanche n'y a été constatée.Sinon après cette froidure matinale,la journée fut pleinement radieuse et remplit de soleil bien qu'un peu fraîche pour une fin de mois de septembre avec une temperature maximale de 18 degrés au meilleur de l'après-midi.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)