Coucher anticyclonique et son pilier solaire

Coucher anticyclonique et son pilier solaire Marseille 07 2018-09-27T19:26:00+02:00

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 29/17737 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.374(C432)

GPS 43.28°N, 5.37°E

Altitude GPS 161m

Les conditions anticycloniques sont propices à l'apparition d'un superbe et rare pilier solaire ce soir, encore nettement visible plus d'une demi-heure après le coucher de soleil. Quel moment d'émerveillement et de plénitude !



Photo prise depuis la colline de la Garde.