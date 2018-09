anticyclone depuis le grand Colombier

Appareil SONY

Depuis le grand Colombier (1525 m), ciel d'anticyclone d'automne.

Le Rhône en bas,plus loin le Clergeon, et val de fier, qui font partie du Jura méridional avant le pays savoyard, plus au fond on devine Annecy, le mt Veyrier, le Semnoz, la Tournette, et à 90 km, le mt Blanc, bien petit déjà.

Les montagnes sont finalement peu de chose quand la distance augmente.A peine un bombement en regard du globe terrestre.