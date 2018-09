Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/8

Focale 181.9 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.96°E

Altitude GPS 160m

Du moins crois-je que c'est ainsi que le phénomène se dénomme. Malgré ma petite expérience de l'observation solaire, je ne suis pas très coutumier des phénomènes optiques divers et variés. En tout état de cause celui-ci ne me semble pas extrêmement fréquent dans le secteur, et en tout cas rarement visible de façon aussi prononcée. Sans doute son observation se fait-elle plus fréquemment au-dessus de la mer, si je ne m'égare pas...

Il y avait une légère brume dans la vallée, mais rien de bien transcendant en dépit de conditions très favorables (97-98% d'Hr et vent quasiment nul).



Bonne journée à toutes et à tous !