Melliflue ?

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/8

Focale 25.6 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.97°E

Altitude GPS 150m

Bon, sans doute aurait-il fallu que la brume soit un peu plus jaunâtre et consistante pour que l'emploi de cet adjectif soit tout à fait pertinent. Mais il m'a pris la fantaisie de le placer ainsi...

En dépit de l'absence de ces jolies nappes de brume qui charment tant le regard de l'esthète (oui !), il faut tout de même dire que, par chance, l'ambiance n'était pas tout à fait immonde à proximité des berges de la Rivière Majeure.

Un (très, très) léger dépôt de givre pouvait s'observer de-ci, de-là. Mais il fallait vraiment y regarder de près ! La température est de nouveau descendue relativement bas cette nuit (3.9° à Hestrud et environ 4° à SHSH, située "n hauteur" par rapport au fond de vallée) et cela n'est somme toute guère surprenant.



Bonne journée à toutes et à tous !