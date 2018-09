le bonheur est en haut

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Quel spectacle ce soir là-haut ! L'oeil est immanquablement attiré vers l'ouest et ces centaines de cimes qui se découpent sur un horizon au couleurs encore chaudes.

Plus haut les cirrus remplissent le ciel et prennent eux aussi une teinte orangée.

Une couche de crasse persiste en basse couche mais passé une certaine altitude la visibilité devient excellente et le pic du Midi de Bigorre se laisse apercevoir sans peine.

Le plus haut massif au centre est celui de l'Aneto, complètement à droite on reconnais le Couserans avec le Maubermé et le Mont Valier.



C'est une vrai bonheur de rêver sur ce paysage avant de se diriger lentement vers le Montcalm voisin afin d'y installer le bivouac.