Septembre blanc

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/8

Focale 71.1 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 166m

Comment dire ? C'était blanc là, non ? Bien blanc même...

Dur de dire quelle fut la température effectivement relevée dans le secteur (mon bricolage très artisanal me donne entre 0° et 1° de mini en centre-ville, en "hauteur" et en ville, donc ; et c'est de toute façon sujet à caution) mais de nombreux records mensuels de froid ont été battus pas bien loin d'ici.

Environ 1° de Tn à la station MF de SHSH (qui semble surchauffer un peu, mais bon...) et -0.6° à Hestrud, en ce qui concerne les stations les plus proches, tout de même !



Bonne journée à toutes et à tous !