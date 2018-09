Septembre blanc (bis)

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/70 sec

Ouverture f/8

Focale 71.1 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 166m

Ce qu'il y avait de remarquable ce matin, c'est que le givre n'était pas du tout limité au fond de vallée (me^me s'il y était davantage présent, bien entendu), on en trouvait "à tous les étages" : sur les hauteurs, en centre-ville (toitures, voitures, pelouses) ; partout !

Rien de spécifique au bocage donc. Mais il était d'une blancheur stupéfiante pour la période de l'année. En ce qui me concerne, c'est inédit (10 ans de présence dans le secteur).



Bonne journée à toutes et à tous !