Passage au ciel de traîne une fois de plus sans précipitation et ondes dasn les nuages élevés !

Passage au ciel de traîne une fois de plus sans précipitation et ondes dasn les nuages élevés ! Senlis 2018-10-01T11:24:00+02:00

Photographe Picasa

Logiciel Picasa

Un front froid est passé pendant la nuit, mais sans pluie comme c'est souvent le cas actuellement pour laisser la place à un ciel de traîne complètement inactif avec un vent de nord sensible et bien frais qui va ne faire qu'accentuer encore plus la sécheresse de surface bien visible sur les champs qui ont bien du mal à revenir au vert après les récoltes de l'été .

A noter le phénomène d'onde dans les nuages élevés situés au dessus des cumulus