Le mois d'octobre a débutée aujourd'hui dans une certaine fraîcheur à l'occasion dans un flux de nord-ouest puis de nord se signalant par une bise modérée pas chaude du tout et une temperature maximale de simplement 16 petits degrés au meilleur de l'après-midi.Le soleil et sa lumière sont là,le ciel est en majorité clairsemée (dégagée) malgrés des passages ponctuels de bancs d'altocumulus/cumulus depuis ce matin,ceux-ci liées à une sorte de ciel de traîne totalement inactif et succédant à un pseudo front froid du même genre (car uniquement nuageux,également! ) au cours de la nuit dernière,donc pas la moindre goutte d'eau,encore!Temperature minimale : 7 degrés ce matin.Temperature actuelle de 14 degrés au moment de la photographie.Hier : temperature maximale : 19 degrés dans l'après-midi,agréable et donc de saison,après la remarquablement précoce gelée d'hier matin avec une temperature minimale de seulement...-0,5 degrés pour terminer la dernière nuit du mois de septembre!Soleil,puis ciel nuageux dans l'après-midi,se couvrant presque en soirée.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)