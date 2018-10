L'île et l'orage

1er octobre 2018,

le début du mois commence bien ! avec un beau retour d'Est, Hélas j'ai manqué une partie du spectacle dans l'après-midi dans l'est Var néanmoins j'arriverai à apprécier les derniers sursauts du phénomène dès lorsqu'il fera nuit, cette photo a été prise a Bormes les mimosas et on voit au large l'île du Levant.



lien HQ: https://flic.kr/p/Pu8yWS