Toujours instable

Matera (IT) le jeudi 4 octobre 2018 à 07h49

GPS 40.64°N, 16.62°E

Après les orages d'hier, et les pluies orageuses du milieu de nuit, l'instabilité est toujours bien présente ce matin au SE de l'Italie. De bons congestus défilent dans le ciel au milieu de rares éclaircies et une température douce, portés par un vent d'Est encore sensible.