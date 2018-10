Faiblards sont les rayons bocagers

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/350 sec

Ouverture f/8

Focale 90 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.11°N, 3.94°E

Altitude GPS 180m

Mais ils sont bien présents et mettent un peu plus en évidence la brume manifestement présente à l'arrière-plan. Ou, formulé autrement, ils permettent de deviner que cette brume qu'on devine à l'arrière-plan est également présente à l'avant-plan. En toute discrétion.

Seuls les cotras occupent notre ciel oriental. Au ponant ce sont de sombres masses de stratus qui se devinent et qui, fort heureusement, ne feront jamais que nous "lécher" par la suite.



Bury me deep (TSOM inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !