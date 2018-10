Appareil Panasonic

DMC-FZ18

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/6.3

Focale 4.6 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Malgré un ciel complètement dégagé la nuit dernière, le vent d'Autan a maintenu une bonne douceur toute la nuit et au matin on relève au plus bas 16.4 °C à Blagnac.

Pas de changement pour l'après midi : soleil, Autan et chaleur (Tx de 27.4 °C).