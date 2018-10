De plus en plus nuageux

De plus en plus nuageux Talizat 2018-10-06T17:28:00+02:00

Appareil Panasonic

DMC-TZ60

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/3.3

Focale 4.3 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Encore une très agréable journée ensoleillée avec une température proche de 23° mais avec un vent de SO assez fort. Le ciel s'ennuagera de plus en plus et nous aurons droit à l'orage et une pluie conséquente vers 19h.