Le ciel est bien nuageux cet après midi mais on relève quand même une Tx de 22.6 °C à Mérens les Vals ce qui est pas mal vu l'altitude (1050 m) et la saison. En plaine à l'avant du front cela chauffe bien aussi avec par exemple 26.9 °C à Blagnac, 27.5 °C à Auch, 27.6 °C à Albi et 28.4 °C à Montauban.