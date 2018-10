Prémices de l'automne sur les Vosges haut-rhinoises

Appareil Apple

Fin de journée douce et calme au Col des Bagenelles reliant la vallée de la Liépvrette avec celle de la Béhine, à proximité immédiate de la limite entre le département des Vosges et celui du Haut-Rhin.

Les passages nuageux de moyenne-altitude poussés par le vent du sud alternent avec de belles éclaircies; la température reste très douce, proche de 15°C aux alentours de 18 heures à 1000m d'altitude.

La nature suit néanmoins son rythme immuable et les feuillus ont commencé à se parer de leurs chaudes teintes automnales.