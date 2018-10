Triples noyés

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 30 sec

Ouverture f/7.1

Focale 35 mm

ISO 200

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.3.1 (Macintosh)

Nouvelle dégradation orageuse dans l'Hérault, on ne les compte plus en cette année 2018, mais celle-ci ne fut pas la plus prolifique sur le plan photographique avec certes quelques foudres mais très noyées car ne voulant se révéler qu'au plus proche du coeur dur précipitant. Ici un triple qui tombe bien au lointain.



Peut-être du mieux en début de semaine prochaine.