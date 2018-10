Dim. originale 4070*2713px

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 70 sec

Ouverture f/13

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2017 (Windows)

On peut dire que l'épisode méditerranéen commence assez bien avec ce premier front orageux entre Languedoc et Provence. De mon côté, l'axe orageux était très pluvieux, comme ailleurs, avec des impacts de foudre le plus souvent noyés et très lointains. C'est grâce à un noyau orageux positionné à l'avant, que j'ai pu capturer ces intras et un impact.