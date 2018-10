Dim. originale 5039*3364px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 15 sec

Ouverture f/6.3

Focale 35 mm

ISO 160

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Macintosh)

Après un mois de septembre très chaud et qui n'aura quasiment pas vu la pluie, la situation se débloque enfin en ce début octobre. Pilotée par une dépression descendant lentement sur l'ouest de la France, une limite frontale relativement musclée se met en place par le sud-ouest du pays. Un axe orageux se forme entre l'Aude et l'Aveyron et remonte en direction de l'Hérault et du Gard. Une cellule bien constituée transite depuis la frontière Audoise et déboule sur le Bitterois puis la côte et le Montpelliérain sur les coups de minuit.

La cellule était isolée et présentant un aspect linéaire, un arcus se forme rapidement à l'horizon, constellé d'intras et ponctué d'impacts très lumineux. Malheureusement, en arrivant dans le golfe d'Aigues-Mortes, des cellules parasites se forment à l'avant, viennent noyer le système et provoquent l'arrivée précoce du déluge, me contraignant à shooter depuis l'intérieur de la voiture.

Au passage de l'arcus, un peu déstructuré, de fortes rafales balayent la plage, le déluge se renforce et de la petite grêle tombe tandis que des impacts parfois relativement proches tombent sur la mer. Une bonne ambiance méditerranéenne brièvement retrouvée.

Une trentaine de mm tombés en moins d'une demie-heure sous cette ligne, de quoi dépoussiérer le secteur.

La semaine qui arrive s'annonce intéressante avec la possible mise en place d'un épisode méditerranéen durable.