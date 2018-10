Depuis la baie

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 30 sec

Ouverture f/9

Focale 24 mm

ISO 50

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe BEGOT Jeremy

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.5.1 (Windows)

Voilà un mois que les orages étaient aux abonnés absent sur pratiquement toute la France. Donc quand un risque nous est promis et qui plus en nocturne, l'occasion ne se refuse pas!



Me voilà parti en fin d'après-midi direction le Sud de la France et plus précisément Le Grau du Roi Port Camargue. Arrivé bien en avance nous discutons et faisant plus ample connaissance avec d'autres chasseurs locaux avec qui nous nous étions donné rendez-vous pour l'occasion.



Le temps passe vite et déjà les premiers flashs et grondements se font remarquer bien plus à l'Ouest en direction de Sète. Comme on s'y attendait, le système s'avère très pluvieux et les conditions de prise de vue sont délicate voir même impossible au moment où l'orage est au plus proche.



Au final c'est une fois le plus gros passé que nous arriverons à capturer les plus belles ambiances avec donc ce premiers exemplaire de cette belles soirée entre passionnés.