En direction de la Camargue

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 30 sec

Ouverture f/7

Focale 24 mm

ISO 125

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Une fois le gros du déluge passé, on ressort les trépieds sous une pluie faible. Quelques impacts tombent en mer et sur le littoral, ce n'est pas la folie et difficile de changer de cadre à cause de la pluie... on garde donc le grand angle. Cela permet de mettre en évidence une chose en bas à droite de la photo : le déluge a créé une rivière temporaire, les eaux de la rue se déversant dans la mer par la plage (on voit d'ailleurs le lit majeur au paroxysme de l'évacuation et le lit mineur en cours).