Fortes précipitations orageuses

Dim. originale 2976*3968px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 10/1077 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.374(C432)

GPS 43.29°N, 5.37°E

Altitude GPS 118m

L'épisode méditerranéen a fini par aborder les Bouches-du-Rhône et son littoral cet après-midi. Vers 15h, une brève mais virulente averse orageuse, d'une dizaine de minutes, a traversé le centre-ville marseillais, provoquant de bons ruissellements urbains.



L'intensité pluviométrique fut de 217.4mm/h sur la StatIC de la Corniche, juste de l'autre côté de la colline de la Garde, à quelques centaines de mètres de ma position. De quoi réduire la visibilité sous les rideaux de pluie défilant devant la falaise, la colline et la basilique de Notre-Dame de la Garde.



Photo prise depuis le quartier Vauban en direction du SO. Quelques secondes après la prise de ce cliché, un éclair est venu tomber sur la statue de la bonne mère à moins de 100m de ma position.