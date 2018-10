Puissance électrique

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 51 sec

Ouverture f/6.3

Focale 26 mm

ISO 200

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Macintosh)

Un épisode méditerranéen étendu dans l'espace et dans le temps se met en place pour cette deuxième semaine d'octobre. Après avoir concernée la PACA entre hier et aujourd'hui, la dégradation se décale vers les côtes Languedociennes en fin de journée. Des foyers pluvio-orageux plus ou moins organisés remontent par le sud-ouest et arrosent essentiellement le sud de l'Hérault. Nettement plus compacte et isolée, une cellule se forme en mer, plus au nord du système et vient s'échouer au sud de Sète. L'activité électrique est relativement peu fréquente mais les décharges sont puissantes et mettent en perspective une jolie structure. Depuis l'étang de Thau le spectacle est agréable car totalement au sec.

L'épisode ne fait que débuter et plusieurs vagues orageuses devraient s'enchainer durant les deux prochains jours, une situation à surveiller de près.