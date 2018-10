Ramifié Sétois

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 28 sec

Ouverture f/5

Focale 80 mm

ISO 250

Objectif 80.0-200.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.3.1 (Macintosh)

Comme à l'accoutumée en cette année 2018, à nouveaux des orages ont concernés l'Hérault et plus particulièrement le secteur Sétois en cette nuit du 8 au 9 Octobre. Il en a fallu de peu pour que ce très bel exemplaire de foudre ramifiée tombe hors cadre, ce fut d'ailleurs l'une des seules foudre autant ramifiée et esthétique que j'ai eu l'opportunité de photographier cette nuit, le restant étant soit trop distant en mer soit de pauvres fils peu esthétiques. Aucune précipitation au moment du cliché et durant toute la chasse, tout est resté bien tranquillement au large de Sète en remontant selon un axe SE/NO.