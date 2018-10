Est-ce bien du givre que nous voyons là ?

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/170 sec

Ouverture f/10

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.95°E

Altitude GPS 150m

Hé bien oui ! Plutôt léger et discret, il faut l'admettre, mais indéniablement présent dans tout le fond de vallée (et même un peu au-dessus également...). Il faut dire qu'avec une température minimale nocturne s'étant abaissée aux alentours de 2°, tant dans le centre d'Avesnes (175 m) qu'à la station MF de SHSH (185 m), ou encore à 1.7° à Hestrud (208 m), cela n'a somme toute pas grand-chose de surprenant.

On était toutefois assez loin du blanchiment généralisé et abondant -pour la période considérée- du 30 septembre qui, lui, était résolument exceptionnel.



Bonne journée à toutes et à tous !