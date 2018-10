Pourvoyeuse de vapeurs

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/450 sec

Ouverture f/8

Focale 18.2 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.95°E

Altitude GPS 150m

Une fois encore l'Helpe Majeure aura rempli son rôle "d'usine à brume", même si celle de ce jour était plutôt légère, n'offrant aucunement ces palisantes nappes qui ondulent sous les yeux émerveillés des enfants au petit jour.

La berge d'en face semblait bien plus blanchie que celle où je me trouvais, allez savoir pourquoi !



Street Scene (SG inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !