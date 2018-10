Trait de brume

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/210 sec

Ouverture f/11

Focale 37.1 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.95°E

Altitude GPS 150m

Est-il seulement concevable que les canards du moulin de Flaumont puissent avoir froid, parfois ?

Le contraste entre la température de l'eau et celle de l'air devait être encore une fois assez marqué. Quel dommage qu'il n'y ait pas (à ma connaissance) d'installation "aux normes" dans le fond de la vallée de l'Helpe Majeure ! Préférentiellement dans sa partie "haute", entre Avesnes et sa source....



Sentimental Mood (SG inside) ?

Bonne journée à toutes et à tous !