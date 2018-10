Avec le beau temps revenu c'est un peu l'été indien avec des paysages colorés magnifiques.De quoi faire de belles cartes postales.

Mais le plus intéressant se passe plus haut ,où des altocumulus orographiques (lenticulaires et avec deux effets Kelvin superposés .... (si toutefois la dynamique des fluides fait partie de la météorologie !).