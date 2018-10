L'extra salvation

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 30 sec

Ouverture f/6.4

Focale 70 mm

ISO 400

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Une traque orageuse nocturne en semaine est toujours compliquée. Pour cette première nuit de l'épisode méditerranéen sur le Languedoc-Roussillon, je décide de dormir plus tôt pour pouvoir enchainer une chasse durant le reste de la nuit.

Je rate les festivités de minuit et devrait donc attendre 5h du mat' pour voir enfin une cellule marine s'activer plus franchement sur le plan électrique. Cinq minutes suffisent à sauver la nuit qui fut bien peu électrique malgré les jolies choses sur la mer, dans une ambiance oh combien appréciable car non-crasseuse contrairement à l'habitude de ces épisodes. Les cellules resteront un peu loin mais cet extranuageux vient arranger les choses !