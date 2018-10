Appareil Canon

Canon EOS 60D

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/11.3

Focale 72 mm

ISO 320

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe LF

Flash No Flash

Grand bleu ce matin, puis plus cumuliforme à partir de la mi-journée.

Quelques nuages plus menaçants ce soir, ils ont lâché quelques gouttes pour former ce petit arc-en-ciel.

Température très douce : 25°C.



Bonne soirée.