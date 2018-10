Éruption du Stromboli sur fond de coucher de soleil

Isola Stromboli (IT), altitude 918m le mardi 9 octobre 2018 à 18h38

Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/198 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 80

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 12.0

GPS 38.79°N, 15.21°E

Altitude GPS 885m

Le Stromboli est en pleine forme en ce moment, et avant que la nuit ne soit totale, j’ai réussi à capturer cette éruption sur fond de coucher de soleil, ou quand le feu de la terre croisé le feu du soleil.

Après quelques jours d’agitation en raison de la proximité du medicane, les conditions sont de nouveau stable avec un temps ensoleillé et seuls quelques cirrus et nappes de cendres volcaniques occupent le ciel.