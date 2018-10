Etoile des brumes irisée

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/350 sec

Ouverture f/10

Focale 50 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.91°E

Altitude GPS 145m

Il aurait été possible de choisir autre chose de plus "automnal", avec les désormais très jolies couleurs adoptées par la végétation bocagère, bien entendu.

Mais ce phénomène, observé pour la première fois en ce qui me concerne (de mes propres yeux s'entend, pas sur les clichés des autres), en tout cas avec cette intensité, aura retenu mon attention, ce qui lui vaut donc de se retrouver ici-même.

Sur un plan plus strictement météo, l'épaisseur de la brume était telle en fond de vallée, que cela confinait presque au brouillard. En effet, la visibilité horizontale en avait pris un sacré coup sur la caboche...



Bonne journée à toutes et à tous !