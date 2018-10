Le coup de l'été en octobre,25 degrés!!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/1172 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 47m

Conditions estivales remarquablement (ou exceptionnellement) tardives,temperature (maximale) ayant atteint la barre des 25 degrés cette après-midi,un 10 octobre!Sans la présence d'indicateurs de l'automne (heure de plus en plus précoce du coucher du soleil (avant 19H00),colorations/teintes ocres du feuillage...),on se croirait en debut septembre ou même en fin août!Le plein soleil absolue à une nouvelle fois régner en maître toute la journée,cependant quelques nuages élevées se pointent à l'horizon en cette fin d'après-midi,signe d'une dégradation anecdotique,anecdotique car on n'attend seulement quelques gouttes ou tout au mieux quelques faibles ondées,au cours de la nuit prochaine.Temperature minimale : 6 degrés au petit matin.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)