Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5300

Exposition 10 sec

Ouverture f/4.2

Focale 32 mm

ISO 5000

Objectif 18-105mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.01

Bonjour, il est 5h30, j'ai fini mon travail et sur la route les bancs de brumes se succèdent, que c'est beau!

Entre Zudausques et Tatinghem

Florian M Photographie et Meteo