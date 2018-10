Devenant lourd et plus chaotique après un nouveau jour d'été!!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/1414 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 41m

Du hors-saison une nouvelle fois pour ce jeudi après-midi.Une nuit dernière déjà marquée par une "extrême" douceur jusque dans son milieu sous l'effet d'un flux modérée de sud-ouest avec près de 19 degrés en moyenne (18,5/19 degrés) jusque vers 02H00-02H30 (du matin),puis de très faibles pluies vraiment insignifiantes se sont apparemment produites ensuite mais seulement de quoi humecter très légèrement le sol et de passage puisque au lever du jour (et même avant),le ciel était simplement parcourue de nuages élevées et de moyenne altitude peu nombreux dans un ciel largement bleu et limpide et sous une douceur,bien qu'amoindrie (partiellement) suite au quelques gouttes de la nuit),conséquente/importante avec une temperature minimale d'environ 15 degrés,tout de même!Ensuite ce fut tout simplement le plein soleil,progressivement le grand bleu et pour accompagnée cela un "chaud" vent de sud-est bien perceptible (30/40 km/h) et tiède dès le matin,un souffle d'air qui n'a bien entendu pas entraver la progression du thermomètre au fil des heures avec la barre des 20 degrés atteinte avant la fin de la matinée (11H00) jusqu'à atteindre un exceptionnel pic a plus de 25 degrés (!) dans l'après-midi avec une temperature maximale de près de...25,5 degrés!!Soit encore "mieux" qu'hier!Mais depuis et de manière soudaine,la nébulosité (D'aspect parfois pré-orageux,liées aux bribes (restes) d'instabilité provenant de l'ouest) est arrivée en grande troupe recouvrant/masquant presque totalement les poches de ciel bleu seule quelques coins bleues résistent encore alors que c'était le grand beau (Temps) tout à l'heure,en première partie d'après-midi.En revanche,le thermomètre ne flanche quasiment pas du tout ou à peine pour l'instant avec une temperature actuelle de près de 25 degrés,tandis que le vent se montre plus discret,il est pratiquement nul,de ce fait une certaine lourdeur est même ressentit!

