Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 30 sec

Ouverture f/5.6

Focale 33 mm

ISO 200

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Quand la saison orageuse décide de jouer les prolongations... ;)



Joli spectacle kéraunique ce soir à la faveur d'une grosse ligne orageuse inattendue et vigoureuse qui s'est formée à l'avant de celle (en fin de vie) qui remontait sur la région parisienne.



Me longeant par l'Ouest en s'étendant sur 200km de longueur voire plus (secteur Marne/Ardennes et Belgique), j'aurai tout le loisir de l'observer pendant plus d'une heure sous un ciel totalement clair et étoilé, ce qui me permettra d'immortaliser à la fois les étoiles, puis l'orage avec sa structure illuminée par les incessantes décharges intranuageuses et la foudre à sa base. Ne manquait qu'un impact extranuageux que j'aurai attendu en vain, mais il ne sera pas décidé à sortir...



La forte activité électrique donnait un effet stroboscopique sur tout la longueur de la ligne orageuse, avec parfois plusieurs décharges par seconde, du grand spectacle pour un 11-12 Octobre!



Un joli bouquet final qui clôt une saison orageuse plutôt exceptionnelle ;) !