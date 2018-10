"Surcramé"

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 60 sec

Ouverture f/4.5

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Même en tripotant les curseurs dans tous les sens... Mais ça donne tout de même une petite idée du "machin". Il faut tout de même dire que, pour un mois d'octobre, c'était tout simplement remarquable en termes d'activité kéraunique : activité électrique intense (même si brève, un bon quart d'heure, pas plus), pluie forte et vent "tourbillonnant". Il n'aura soufflé qu'une minute, environ, dans ma direction, de quoi me ramener quelques vilaines gouttes sur l'objectif.

Pour l'anecdote, la station MF de SHSH n'a relevé que 1.6 mm pour ce passage orageux en marge duquel elle s'est manifestement trouvée. Sans pouvoir dire combien il est précisément tombé sur la ville d'Avesnes, il est à peu près certain qu'on est sur un ordre de grandeur de trois à cinq fois plus important. Au bas mot.



Love is the Answer (BB inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne nuit à toutes et à tous !