Last one

Last one Avesnes-sur-Helpe 2018-10-11T23:10:00+02:00

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 42 sec

Ouverture f/4.5

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Plus rien ne s'est fixé sur la "pellicule" par la suite, l'activité électrique s'éloignant rapidement, même si de nombreux flashs demeurèrent visibles pendant au moins une bonne dizaine de minutes par la suite.

Ce fut donc court mais bon ce soir. Un 11 octobre, tout de même.



Coming in Numbers (BB inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne nuit à toutes et à tous !