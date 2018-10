Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/33 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 80

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 38m

Les nuages élevées s'embrasent ce soir au moment du coucher du soleil en diffusant une lumière chaude orangée dans le paysage,chaude tout comme la temperature qui a frôler les 25 degrés (!) en fin d'après-midi (temperature maximale : 24,7!) et ceci malgrés la présence encore assez significative de nuages élevées (cirrus,...) plus ou moins opaques parmis les poches de ciel bleu,ce qui confirme d'autant plus le caractère vraiment exceptionnel de la période,bien que le flux de sud assez dynamique/sensible depuis la mi-journée n'y soit pas étranger!Le ciel deumeurait parfois encore davantage bouchée/bâchée de ces épais duvets de voiles d'altitude notamment en première moitié d'après-midi,où le soleil y était quelquefois tamisée.Auparavant en matinée,notamment jusqu'à sa seconde partie c'était par en dessous carrément la grisaille,la crasse de nuages bas liée à l'humidité laissée par les quelques averses orageuses brèves mais accompagnée de bonnes rafales de vents qui se sont produites hier en toute fin de soirée (averse orageuse car de l'activité électrique issue d'une ligne de grains orageuse,a été aperçue à plusieurs reprises à l'ouest d'ici avec des flashs (essentiellement des décharges inter-nuageuses),mais l'électricité s'est ensuite littéralement écrasée/essoufflée bien avant,d'ailleurs le tonnerre est restée très diffus et souvent très peu audible car lointains)!Temperature minimale : environ 13 degrés dans les dernières heures nocturnes puis augmentation plus hésitante et progressive qu'hier (au debut) mais constante au cours de la matinée malgrés la grisaille mais dans une atmosphère déjà très douce,tiède dans le courant de la matinée.En tout debut d'après-midi,le thermomètre affichait 21/21,5 degrés puis la temperature est donc parvenue à grappiller quelques degrés supplémentaires,en se hissant une fois de plus à un niveau thermique très remarquable et digne d'une fin d'été!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)