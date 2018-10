Douceur bis

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/5.6

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.94°E

Altitude GPS 165m

Presque à 180° (disons 120° à 150°, vers la gauche), et un peu plus loin, le ciel demeure globalement bien (et joliment) rose.

En revanche on ne voit plus les petits rayons crépusculaires, bien entendu.



Notez le petit côté "radiatus" visible ci-dessus.



Naxalite (ADF inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !