Chaleur totalement hors saison,apogée de cette exceptionnelle période!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/1208 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 37m

Le voile nuageux +dense de cette fin d'après-midi n'est qu'une apparence trompeuse du temps de ce samedi,une journée totalement hors-saison où l'apogée de cette période exceptionnellement chaude (pour cette époque de l'année) a été atteint avec une temperature maximale record de plus de......26 degrés (26,2!!) cette après-midi!!Il n'a (probablement) jamais fait aussi chaud aussi tardivement dans la saison!Même le vent de sud modérée (20/30 km/h) qui insuffle/véhicule cette air anormalement chaud s'avère tiède!Temperature minimale : 13 degrés avant le lever du jour,une nuit donc très douce,ça aurait pu être bien plus fort si le ciel n'avait pas été limpide,clair!Temperature de 25,5 degrés au moment de la photographie.Le réchauffement climatique est bel et bien la! Quelques relevées de temperature (en fonction des heures ) : 10H00 : 18 degrés;11H00 : 21 degrés;12H00 : 23 degrés;...14H00 : 25 degrés puis 26 degrés donc ensuite!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)