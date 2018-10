Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le vent d'Autan qui souffle toujours en plaine ramène un air beaucoup plus humide dans lequel la visibilité est de moins bonne qualité. Rien de tout dans les vallées Pyrénéennes et encore moins en altitude.

La couverture nuageuse de ce matin en plaine s'est visiblement morcelée même s'il reste encore des Sc advectés par le vent d'Autan.

A Saint Girons on relève une maximale de 26.9 °C (+8°C/norme).