Embrasement matinal

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.374(C432)

GPS 43.28°N, 5.38°E

Altitude GPS 112m

La proximité du lever de soleil met en exergue les esthétiques bancs d'altocumulus et de cirrus qui survolent le Midi de la France en ce début de journée.



Comme depuis une bonne semaine, le vent marin, toujours sensible, souffle du SE, et maintient une température douce de 20 degrés au lever du jour.



Photo prise depuis le centre-ville en direction du SE. À droite de la photo, une partie du massif des Calanques se détache, avec les monts Saint Cyr et Carpiagne (645m pour le second, sommet du Parc National).