Scénario tout à fait classique d'un vent d'Autan remplacé par le vent d'ouest, une ligne de convergence s'établi cet après midi à la jonction entre les deux flux et quelques orages s'y développent du nord de la Haute Garonne jusqu'aux Deux Sèvres.

Un important épisode pluvieux va se mettre en place et devrait durer jusque demain après midi, notamment sur 11, 66, 34 et 81. La Haute Garonne est également placée en vigilance orange.