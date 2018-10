Et une journée d'été offerte en plus,temperature hors-saison!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/5882 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 40

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.3°N, 2.53°E

Altitude GPS 38m

Et dire qu'il y a de cela quelques jours,il était annoncée un dimanche pluvieux et frais (automnal,normal),finalement le résultat est que l'on enchaine avec ce dimanche sur une journée supplémentaire (cinquième,voire sixième journée si l'on y inclut la journée de mardi en plus!) de chaleur hors-norme avec une temperature qui était déjà de presque...25 degrés au moment de la photo.Sous un ciel qui bien que s'ennuagent en ce milieu d'après-midi avec un voile d'altitude opaque accompagnée de bancs de nuages pré-orageux (cumulus,altocumulus instable),ne sera pas le maître mot du restant de l'après-midi,bien au contraire même puisque le soleil reprendra à nouveau nettement l'avantage moins d'heure après et ce jusqu'en fin de journée, permettant au thermomètre de venir carrément titiller les...26 degrés (!!) (temperature maximale : 25,8 degrés !!) en seconde partie d'après-midi,soit quasiment autant qu'hier à la même heure!Une incroyable série donc depuis le milieu de la semaine précédente et qui nous a offerte une énième journée estivale (et donc totalement hors-saison!) en plein mois d'octobre!!Temperature minimale : 12,5 degrés.

